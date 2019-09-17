شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تصريح صادم لأردوغان مما جعل الحوثي متفاخراً في "تويتر".. اعتراف بسلطة الحوثيين وتجاهل لحكومة اليمن الشرعية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، بتصريح صادم للحكومة الشرعية والتحالف العربي ولليمنيين الذين يعانون من انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

التصريح الذي يعتبر ضمنيا تبني للمواقف الحوثية، جاء في مؤتمر صحافي في أنقرة مع الرئيس الروسي والرئيس الإيراني، وذلك تعليقا على الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس التركي: "يجب أن تبدأ اليمن في إعادة بناء الدولة بأسرع ما يمكن، فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها​​​".. داعيا بقوله: "لنتذكر من كان أول من قصف اليمن؟ وسوف نرى من أين بدأت الكارثة".

ورأى مراقبون بأن الرئيس التركي يشير في تصريحه هنا إلى السعودية وأن عليها أن تتحمل النتائج طالما بدأت بقصف اليمن، متناسيا في الوقت ذاته أن التحالف لبى دعوة الحكومة الشرعية ضد انقلاب مليشيا الحوثي.

Advertisements

وهذا مما جعل القيادي في مليشيا الانقلاب محمد علي الحوثي، يعلق على تصريح خرج به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، واعتبر وفقا لمراقبون صادم للحكومة الشرعية والتحالف العربي ولليمنيين الذين يعانون من انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وبدى الحوثي في تغريدة على "تويتر"، متفاخراً بتصريح الرئيس التركي، حيث أعاد نشره في صفحته: "لنتذكر من بدء بقصف اليمن أولا.. الرئيس التركي أردوغان".

وعلق الصحافي والكاتب اليمني عادل الأحمدي على تغريدة الحوثي قائلا: "يحق لك تفرح بهذا التصريح، وأوعدك أنه فرح مؤقت".