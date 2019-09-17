شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير هام جداً : طبيب اجنبي يكشف عن مرض جديد يتسبب من تناول القات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حذر دكتور مصري اليمنيين من تعاطي القات لما له من اضرار كبيرة، على الكبد . وقال الدكتور “محمد محمود نبيل ” في فيديو مسجل بثه على مواقع التواصل الاجتماعي انه يستقبل في عيادته كل يوم مرضى من اليمن، يعانون من مشاكل ارتفاع انزيمات الكبد، بالإضافة الى تليف الكبد . وأضاف انه عمل دراسة لمعرفة الأسباب، واتضح لي ان القات هو السبب . جديد الحدث أونلاين: Advertisements وذكر ان القــات يتسبب في تسمم واصابة قاتلة للكبد، وذلك سبب القات نفسه بالإضافة الى السموم التي يتم رش القات بها. ودعا الشعب اليمني الى التوقف عن تعاطي القات، لما له من تأثير كبير على حياتهم . وكشف ان القات قاتل ويؤدي الى تليف الكبد وتدميره .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير هام جداً : طبيب اجنبي يكشف عن مرض جديد يتسبب من تناول القات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.