شكرا لبحثكم عن خبر رتل من المدرعات والاسلحة الثقيلة تصل الى محافظة جنوبية تحسبا لساعة الصفر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وصلت، يوم الإثنين، دفعة من الآليات العسكرية السعودية، إلى محافظة شبوة جنوبي اليمن، هي الثانية خلال ثلاثة أيام تعزيزا لقدرات الجيش الوطني.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر محلي قوله، إن “عشرات الآليات المدرعة وصلت على متن ناقلات عدة إلى مدينة عتق عاصمة شبوة، قادمة من السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي في محافظة حضرموت شرقي اليمن”.
وأشار المصدر إلى أن الدفعة الجديدة من الآليات سبقتها، السبت الماضي، دفعة مكونة من 75 آلية، وصلت إلى مدينة عتق، نقل الجيش اليمني جزءا منها إلى مدينة شقرة في مديرية خنفر شرق محافظة أبين جنوبي اليمن، تعزيزاً لقواته المتمركزة في مواقع قريبة من نقاط التماس مع قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رتل من المدرعات والاسلحة الثقيلة تصل الى محافظة جنوبية تحسبا لساعة الصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.