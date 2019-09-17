6 طائرات إيرانية مسيرة تقع في هذه المصيدة

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يزيد بن سلمان - شبوة -
قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الطائرات المسيرة الحوثية التي استهدفت معملي أرمكو، هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.
وعرض المالكي خلال مؤتمر صحفي للتحالف، امس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، وبلغ عددهم 6 داخل وخارج المملكة.
وتابع: «أثبتنا أكثر من مرة تورط الحرس الثوري الإيراني في تزويد ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة».
وأكد أن التحقيقات في هجوم أرامكو مازالت جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
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