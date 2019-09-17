شكرا لبحثكم عن خبر بيان عماني هام حول ايقاف الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أبدت سلطنة عمان، الاثنين، أسفها على استهداف عملاق النفط السعودي "أرامكو"، داعية أطراف الحرب في اليمن للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع.

وأعربت الخارجية العمانية، في بيان، عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية للهجمات، واعتبرت ذلك "تصعيداً لا طائل منه".

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وطالبت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بدعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.

وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.