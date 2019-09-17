شكرا لبحثكم عن خبر بيان عماني هام حول ايقاف الحرب في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أبدت سلطنة عمان، الاثنين، أسفها على استهداف عملاق النفط السعودي "أرامكو"، داعية أطراف الحرب في اليمن للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع.
وأعربت الخارجية العمانية، في بيان، عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية للهجمات، واعتبرت ذلك "تصعيداً لا طائل منه".
وطالبت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بدعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.
وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان عماني هام حول ايقاف الحرب في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.