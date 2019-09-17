شكرا لبحثكم عن خبر الجوازات السعودية توضح حقيقة تقسيط رسوم الوافدين والتابعين لهم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اكد المديرية العامة للجوازات السعودية انه لا يمكن تقسيط الرسوم الخاصة بالمقيمين بالمملكة والتابعين لهم .
جاء ذلك في معرض رد الجوازات عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر حيث وردها استسفار من احد الوافدين قال فيه :"هل صدر قرار بتقسيط رسوم الوافدين والتابعين لهم؟, وكان الرد :"العفو .. لا يمكن ذلك .. ".
ومن جهة اخرى اكدت الجوازات السعودية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر انه لا يوجد أي إعلانات رسمية جديدة بشأن رسوم المرافقين بعد يوليو 2020، او رسوم الاقامة وانه في حال صدرت سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
وقد جاء ذلك ردًا على تساؤلات واستفسارات من المقيمين بالمملكة ومرافقيهم حول طريقة احتساب رسوم المرافقين بعد يوليو 2020.
وكانت المملكة قد بدأت في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة منذ منتصف العام 2017، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، ويتم زيادة الرسوم بشكل تدريجي وصولًا إلى 400 ريال للفرد عام 2020، فيما لم يذكر القرار مصير الرسوم بعد هذا التاريخ.
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