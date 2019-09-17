شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة توجه اتهام جديد للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت الامم المتحدة، الاثنين، اتهاما جديدا للحكومة اليمنية المعترف بها و للحوثيين، حول العمل الانساني في اليمن.

وقال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحوثيين يسعون إلى فرض لوائح جديدة للمنظمات الإنسانية الدولية، الأمر الذي يقوض مبادئ العمل الإنساني في اليمن.

وأشار لوكوك الى أن العاملين في المجال الإنساني باليمن يتعرضون للمضايقة فيما البعض منهم تم اعتقالهم.

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وأكد لوكوك على أن الحوثيين يفرضون قيوداً وعقبات تحول دون تسجيل المستفيدين، لافتاً أن محاولات تحويل المساعدات بعيداً عن المحتاجين، حرم أربعة ملايين وتسعمائة ألف شخص في اليمن من الحصول عليها.

واتهم لوكوك الحكومة اليمنية بمنع دخول عشر ناقلات تجارية نفطية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، معتبراً أن هذا العمل سيؤثر سلباً على ملايين العائلات.

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات، أسوأ أزمة انسانية في العالم من صنع الانسان، حد وصف الأمم المتحدة.