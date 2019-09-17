شكرا لبحثكم عن خبر يمني يحاول خداع الأمن المصري فيقع في هذا الفخ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة، أمس الأول، راكب يمني كان يحاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة بداخل حقيبته.

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وقالت مصادر في جمرك القاهرة، إنه بناءً على بلاغ بالاشتباه أن الراكب اليمني (أ. م. م) يحاول تهريب بضائع ممنوعة، في الرحلة المنطلقة إلى اليمن؛ تم تفتيش حقائبه، وتبين وجود 116 شريطاً بكل منها 10 أقراص بإجمالي 1160 قرصاً من أقراص ابتريل 0.5 مجم المخدرة مخبأة داخل علبة هاتف محمول وعلبة دواء ليبراكس وعلبة دواء كال ماج وعلبة دواء امبريد داخل حقيبته.

وقرر جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.