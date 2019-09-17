شكرا لبحثكم عن خبر عاجل| منحة مالية ضخمة لليمن من الملك سلمان والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود منحة مالية جديدة لليمن للحد من الأزمة الانسانية في البلاد.
وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، إن السعودية ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية، الأسبوع المقبل؛ للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن.
وتعتبر المملكة من أكبر الدول الداعمة لليمن حيت تتصدر كل عام قائمة الدول الداعمة لليمن انسانياً.
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