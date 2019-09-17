شكرا لبحثكم عن خبر ”التعليم” بصنعاء تزف بشرى سارة للطلاب الراسبين (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زف وزير التربية والتعليم بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، يحي الحوثي، اليوم الاثنين، بشرى سارة للطلاب الراسبين في امتحانات الشهادة الاساسية (الصف التاسع)، بمناطق سيطرة المليشيا.

وأصدر الحوثي قرار وزاري بشأن إعادة نظام الدور الثاني لمواد الاكمال في الشهادة الاساسية، (الصف التاسع) للعام 2018/2019، مع الاعداد والتهيئة القبلية لتنفيذ الاختبارات.

وكانت تربية الحوثي اعلنت نتائج الصف التاسع الخميس الماضي بنسبة رسوب ما يقارب الـ 20 بالمئة، ونسبة نجاح وصلت الى 80.48 % بالمئة.