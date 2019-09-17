شكرا لبحثكم عن خبر القتل تعزيرًا لوافدين في السعودية ارتكبوا هذه الجريمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت وزارة الداخلية السعودية الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمصريين، بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم بعد استنفاد درجات التقاضي.

ونفذت وزارة الداخلية الحكم بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

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وجاء في بيان الوزاره انه تم القبض على كل من: 1 / مسعد عوض عوض اللبان – 2 / محمود عبدالعزيز محمود – مصريي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانين ) مسعد عوض عوض اللبان، ومحمود عبدالعزيز محمود (، اليوم الأثنين 17 / 1 / 1441هـ في منطقة تبوك.