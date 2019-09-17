شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يتلفون كميات كبيرة من حبوب منع الحمل بسبب ”فتوى” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قامت مليشيا الحوثي باتلاف كميات كبيرة من حبوب منع الحمل بعد تلقيهم فتوى لم تفصح عنها الجماعة بحرمة وسائل تنظيم الأسرة في ظل الحرب .
وقالت مصادر طبية اليوم الإثنين أن مخازن وزارة الصحة باتت شبه خالية من وسائل تنظيم الأسرة والتي كانت تقدم مجانا من منظمات دولية على رأسها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID .
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفا على حياته أن الحوثيين قاموا باتلاف كمية كبيرة من الحبوب وهو ماجعله غير متواجدة في جميع المراكز الصحية بعد أن كانت تقدم مجانا في السابق .
وأكد المصدر ان الحوثيين باتوا يتناقلوا فتوى دينه صادرة عن المليشيا بحرمة وسائل تنظيم الأسرة في ظل الحرب التي تتسبب في تناقص إعداد السكان .
الجدير ذكره أن الحوثيين ينظروا إلى المواطنين تحت سيطرتهم بمقاتلين فقط لحروبهم العبثية غير مقترثين بالحالة المعيشية لغالبيه السكان والتي تتطلب تنظيم الأسرة حتى يستطيعوا العيش بحياة كريمة .
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