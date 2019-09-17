شكرا لبحثكم عن خبر سياسي يمني: هناك أطراف تعمل على إنهاك الشرعية من داخلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف سياسي يمني بارز ، عن أطراف تعمل على إنهاك الحكومة اليمنية "الشرعية" من داخلها. وقال السياسي اليمني ووكيل وزارة الإعلام الأستاذ نجيب غلاب ، في تغريدة له على "تويتر" كلما توقفت العمليات العسكرية ضد سلطة السطو الحوثية وتراكمت صراعات القوى المناهضة لها تغلغل الوجود الحوثي. Advertisements وتابع" وانخفض الاعتراض الشعبي الرافض للجريمة الحوثية. وأكد غلاب" بأن إنهاك الشرعية وسمعتها يأتي من أطراف من داخلها ولم تعد الحوثية بحاجة إلى إعلام لتعريتها أمام اليمنيين فهناك من يقوم بالمهمة باسمها.

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