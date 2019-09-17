شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أغنية جديدة للفنانة بلقيس باللهجة ”المغربية” و2 مليون مشاهدة خلال يومين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فاجأت النجمة اليمنية بلقيس فتحي، جمهورها في الوطن العربي بدخولها سوق الأغنية المغربية، حيث طرحت للمرة الأولى أغنية جديدة باللهجة المغربية، تحمل عنوان ’’تعالى تشوف‘‘، وقامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وعلقّت بلقيس فتحي، على هذه الخطوة الجريئة التي اتخذتها في مشوارها الفني، موضحة أن ”الفكرة جريئة نظرًا لقوة المنافسة“.

وأضافت الفنانة اليمنية في تصريحات تلفزيونية، أنها ”قبل اتخاذ هذه الخطوة درستها جيدًا حتى أنها ظلت تفكر في طرح الأغنية من عدمها أكثر من عام كامل“.

وشبهت ’’بلقيس‘‘ فكرة هذه الأغنية بـ“المظاهرة الانتقامية النسائية“، كاشفًة أن هذه المظاهرة على رأسها فتاة تعاني من مشاكل عاطفية مع شخص ينتقص من قدرها، وعندما قررت الانتقام بالابتعاد عنه وجهّت له رسالة وهي تقول: ’’انظر كيف صرت من بعدك‘‘.

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وحققت أغنية ’’تعالى تشوف‘‘ نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ2 مليون مشاهدة في يومين فقط من طرحها على قناتها بموقع الفيديوهات العالمي ’’يوتيوب‘‘.

والأغنية من كلمات سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبد الرفيع عبديوي.