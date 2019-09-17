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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو.. انفجارات عنيفة والفريق علي محسن الأحمر يصدر توجيهات طارئة بحسم المعركة

هاجمت قوات المنطقة العسكرية الاولى التابعة لعلي محسن الاحمر منازل لقبيلة الكثير بسيئون بتهمة إيواء عناصر من تنظيم القاعدة . وأفادت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين ابناء ال الكثير وقوات الأحمر المهاجمة واسفرت عن سقوط عدد من المصابين. الجدير ذكره ان ذلك يأتي في ظل استمرار قوات الاحمر الاعتداء على المواطنين وارهابهم تحت ذرائع مختلفة.

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