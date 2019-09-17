شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عادات يومية تحميك من خطر السرطان.. لا تتجاهلها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حدد تقرير طبي مجموعة من العادات الصحية التي تساعد على حماية الشخص من الإصابة بمرض السرطان عند ممارستها بشكل يومي.

عادات تحمي من السرطان

جديد الحدث أونلاين:

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ومن أهم الممارسات الصحية التي ينصح باتباعها بشكل مستمر هي تخصيص وقت محدد خلال اليوم للمشي بصفة دورية؛ وذلك لتأثيره الإيجابي على الجسم.

كما ينصح أيضًا بالابتعاد عن تناول المشروبات المحلاة والعصائر المعلبة للحماية من السرطان.

ويعتبر الضحك أيضا من أبرز الممارسات التي تحمي الجسم من السرطان، حيث إنه يعزز نظام المناعة ويعمل على التقليل من هرمون القلق والتوتر والإكثار من إنتاج الخلايا التائية التي تحارب السرطان.

ممارسات تجنبك خطر السرطان



ومن بين أهم الممارسات الصحية أيضا هي تجنب الجلوس لفترات طويلة من الزمن للحماية من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والرحم والرئة.

ويعد شرب القهوة بشكل يومي من العادات التي تساعد على الحماية من الإصابة بمرض السرطان، كما ينصح أيضا بزيادة مستوى فيتامين D بما يساهم في التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

وينصح أيضا بالنوم الجيد في الظلام، حيث إنه يساعد على إفراز هرمون النوم "الميلاتونين" والذي يساعد على منع بعض أنواع السرطان.

وأبرز التقرير أيضا أهمية الإكثار من تناول الثوم في الطعام بما يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان.

ويفضل حفظ الفاكهة في درجة حرارة الغرفة لما تحتويه على عناصر غذائية يمكنها محاربة السرطان بقدرة أكبر من الفاكهة المبردة.