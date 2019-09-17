شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تنجح بجمع شمل الشرعية والانتقالي باتفاق نهائي.. وهذه أبرز بنوده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر خاص لشبكة "أبابيل نت" الاخبارية، ان السعودية تمكنت من تقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الحوار الغير مباشر الذي ترعاه في جدة.

وحسب المصدر ان السعودية طرحت الاطار العام لحل الازمة في جنوب اليمن على الاطراف المشاركة في حوار جدة وتمت الموافقة عليها بتفاهم كبير.

واكد المصدر عن مسؤول مشارك في حوار جدة ان هناك ترتيبات يجرى إعدادها سيعلن عنها خلال ايام بعد تمكن السعودية من تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في عدن.

وكشف المصدر ان الاطراف توصلت الى اتفاق يضمن الشراكة عبر حكومة جديدة واعادة هيكلة الوحدات العسكرية كلها وعودة كل مؤسسات الدولة الى عدن.