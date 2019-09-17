قطر تحسم الأمور لصالحها وتكتسح السعودية .. ونكبة جديدة تنسي السعوديين ضرب أرامكو (تفاصيل كاملة)

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عدن - ياسمين التهامي - تأهل السد القطري إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الاثنين في إياب دور الثمانية للبطولة.

وحجز السد (الزعيم) مكانه في الدور قبل النهائي للبطولة بالفوز 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث سبق له أن خسر 1 / 2 على ملعب النصر ذهابا.

ويواجه السد اختبارا سعوديا آخر في المربع الذهبي حيث يلتقي الفائز من المواجهة بين الهلال وأهلي جدة السعوديين اللذين يلتقيان غدا في مباراة الإياب علما بأن مباراة الذهاب بينهما على ملعب الأهلي انتهت بالتعادل السلبي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر السد بالتسجيل عن طريق أكرم حسن عفيف في الدقيقة 26 ورد النصر (العالمي) بهدف التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني ، سجل حسن الهيدوس هدف التقدم 2 / 1 للسد في الدقيقة 59 قبل أن يختتم زميله بغداد بونجاح التسجيل في المباراة بالهدف الثالث من ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 83 ليحسم التأهل لفريق السد.

وبدأت المباراة بحذر شديد من الفريقين وانحصر اللعب بوسط الملعب خلال الدقائق الأولى من المباراة ولكن هذا لم يستمر أكثر من خمس دقائق حيث بدأ السد بعدها مناوشاته الهجومية بحثا عن هدف التقدم.

وأسفرت الضربة الركنية عن خطورة فائقة حيث وصلت الكرة إلى حسن الهيدوس الذي سددها قوية وتصدى لها الحارس وتجددت الفرصة ووصلت الكرة إلى الهيدوس مجددا على حدود منطقة الجزاء لكنه تسرع وسدد الكرة ضعيفة إلى خارج المرمى تحت ضغط من مدافعي النصر.

واخترق أكرم حسن عفيف دفاع النصر بمهارة في الدقيقة العاشرة ولكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة وأخرج الكرة لركنية وصلت منها الكرة إلى عفيف خارج منطقة الجزاء ليسددها في متناوزل براد جونز حارس مرمى النصر.

وسنحت الفرصة الذهبية للجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد في الدقيقة 12 عندما ضغط على عمر هوساوي مدافع النصر وخطف منه الكرة لينفرد بالحارس لكن الدفاع صحح الخطأ وأفسد الهجمة قبل أن يسدد بونجاح الكرة.

ورد النصر بهجمة أكثر خطورة في الدقيقة 15 اثر انطلاقة من سلطان الغنام في الناحية اليمنى قبل أن يشق طريقه إلى حدود منطقة الجزاء ثم مرر الكرة أمام المرمى لكن سعد الشيب حارس مرمى السد تدخل في اللحظة الأخيرة والتقط الكرة من أمام فهد الجميعة الخالي تماما من الرقابة في وسط منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق التالية محاولات متبادلة بين الفريقين استعاد خلالها السد اتزانه في محاولة لإحباط صحوة النصر في وسط هذا الشوط.

ولعب الهيدوس ضربة حرة نموذجية من الناحية اليمنى في الدقيقة 20 ولكن دفاع النصر شتت الكرة سريعا ليبعد الخطورة عن منطقة الجزاء.

وأهدر جوليانو لاعب خط وسط النصر فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 22 اثر تمريرة بينية من نور الدين أمرابط وصلت منها الكرة إلى جوليانو على حدود منطقة الجزاء ليتقدم بها خطوتين ثم سددها في متناول الحارس سعد الشيب الذي أظهر رد فعل سريع وأمسك الكرة على مرتين.

ودفع النصر ثمن هذه الفرصة الضائعة حيث تقدم السد بهدف لأكرم عفيف في الدقيقة 26 .

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وجاء الهدف اثر هجمة منظمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها نام تي هي قابلها عفيف المتحفز أمام المرمى بضربة رأس دون أي مضايقة من الدفاع لتستقر الكرة في المرمى بعد تقدم غير موفق من الحارس لإبعاد الكرة.

ونال أمرابط إنذارا في الدقيقة 23 للاعتراض على قرارات الحكم.

وشهدت الدقيقة 29 فرصة خطيرة للسد لكن تسديدة عبد الكريم حسن انتهت إلى ركنية شكلت بعض الخطورة قبل أن يبعدها الدفاع لركنية أخرى لم تسفر عن شيء.

وحصل عبد الرزاق حمد الله على ضربة حرة أمام منطقة جزاء السد في الدقيقة 32 ، واستغل حمد الله الضربة الحرة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 34 .

وترك جوليانو الضربة الحرة لزميله حمد الله الذي سددها رائعة لتخترق الحائط البشري الدفاعي وترتطم بأحد لاعبيه قبل أن تسكن المرمى على يمين الشيب لتعود النتيجة الإجمالية لصالح النصر.

وشهدت الدقيقة 36 هجمة خطيرة للسد أنهاها عفيف بتسديدة قوية من زاوية صعبة ارتطمت بعمر هوساوي وخرجت إلى ركنية لم تستغل جيدا وشن منها أمرابط هجمة مرتدة سريعة انتهت إلى ركنية أيضا لم تستغل.

وتسببت أخطاء مدافعي النصر في أكثر من هجمة خطيرة للسد لكنها لم تسفر عن شيء.

وسدد الهيدوس ضربة حرة من مسافة بعيدة في الدقيقة 42 لكن الكرة ذهبت فوق الزاوية العليا اليسرى لمرمى النصر.

وتعددت تسديدات لاعبي السد في اتجاه مرمى النصر خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول دون جدوى كما تدخل دفاع السد في اللحظة الأخيرة وأفسد هجمة في غاية الخطورة للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وأهدر النصر فرصة أخرى داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

واستأنف السد محاولاته الهجومية المكثفة مع بداية الشوط الثاني فيما اعتمد النصر بشكل كبير على التكتل الدفاعي والمرتدات السريعة.

وأسفر ضغط السد عن هدف التقدم في الدقيقة 59 بتسديدة قوية أطلقها الهيدوس من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية العليا البعيدة على يمين الحارس براد جونز الذي لم يستطع أن يفعل لها شيئا.

ومنح الهدف فريق السد دفعة معنوية ليواصل الفريق هجومه بحثا عن الهدف الثالث لكنه افتقد للدقة والتركيز المطلوبين في إنهاء الهجمات لتضيع منه أكثر من فرصة.

كما أهدر النصر فرصة في غاية الخطورة في الدقيقة 70 عندما وصلت الكرة لجوليانو أمام المرمى ودون أي مضايقة من الدفاع لكنه لعبها فوق الزاوية العليا اليمنى للمرمى بغرابة شديدة.

وشن النصر هجمة أخرى خطيرة في الدقيقة 73 أنهاها حمد الله بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في اتجاه الزاوية البعيدة على يسار الحارس ولكن الحارس أمسك الكرة بثبات.

كما تصدى حارس النصر لتسديدة خطيرة أطلقها بونجاح من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 .

وسارع الحكم إلى احتساب ضربة جزاء مثيرة للجدل لفريق السد في الدقيقة 79 اثر سقوط أكرم عفيف خلال انطلاقه داخل منطقة الجزاء وملاحقة من عبد الله مادو كما أنذر مادو.

وبعد توقف دام لنحو ثلاث دقائق ، سدد بونجاح ضربة الجزاء زاحفة بعيدا عن متناول الحارس براد جونز ليكون الهدف الثالث للسد.

وكثف السد هجومه في الدقائق التالية بحثا عن هدف الاطمئنان لكن الفرص الأكثر خطورة كانت للنصر وإن عاند الحظ الفريق في أكثر من كرة لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للسد وتأهله للمربع الذهبي.