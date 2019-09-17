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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرئيس هادي يغادر العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم

ذكرت مصادر خاصة بأن الرئيس عبدربه منصور هادي، غادر قبل لحظات العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى نيويورك لحضور الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وكانت مصادر حكومية وأخرى إعلامية قد ذكرت في وقت سابق بأن الرئيس هادي اعتذر عن حضور أعمال الدورة، وكلف رئيس الحكومة معين عبدالملك بالذهاب بدلا عنه.

ووفقا لمتابعة "المشهد الخليجي"، يترقب الشارع اليمني والأوساط السياسية المحلية والعربية كلمة الرئيس هادي والتي تأتي بعد دعم دولة الإمارات لتمرد مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي.

وارتفعت الأصوات المطالبة للرئيس هادي بطلب مغادرة الإمارات من اليمن، بينما طالبت أصوات أخرى بضرورة بقاءها في التحالف ولكن بعد تصحيح مسارها وتوقفها عن دعم أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة.