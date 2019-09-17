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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأمم المتحدة تعلن عن مبادرة جديدة من سبع نقاط لحل الأزمة في اليمن

سرد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، سبعة أمور لتحقيق السلام في اليمن، وذلك في مقال على "نيويورك تايمز" نشرته قبل قليل تحت عنوان "يمكننا إنهاء حرب اليمن" اطلع عليه "المشهد الخليجي".

وقال غريفيث، بأنه يجب إعادة احتكار القوة إلى الحكومة اليمنية، وأن لا يُسمح لأي يمني خارج الدولة باستخدام العنف لتحقيق غاياته.

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كما قال بأنه "يجب استبدال الميليشيات التي تقاتل على أرض اليمن بسلطة الدولة الحصرية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة لنقل الأسلحة تدريجياً من الميليشيات إلى حكومة جديدة".

وأضاف بأنه "يجب أن تكون الحكومة أكثر من مجرد تحالف، وأن تكون هناك شراكة شاملة بين الأحزاب السياسية التي تتخذ الآن جوانب مختلفة، وأن ذلك يتطلب أن يتم حل الخلافات من خلال السياسة".

وتابع قائلا: "يجب على الحكومة ضمان عدم استخدام اليمن للهجمات على الجيران أو أي اعتداء خارجي، وأن يكون هذا الاتفاق بين قادة اليمن الجدد وجوارها".

وأردف بقوله: "إن شكل اليمن المستقبلي ينبغي تحديده فقط من قبل اليمنيين المتحررين من ضغوط الحرب وعلى استعداد للتفاوض حول مستقبل بلدهم بحسن نية، وأن تتبنى الحكومة وتلتزم بمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في ضمان سلامة التجارة التي اعتمدت منذ آلاف السنين على أمن البحار".

وأكد بأن "الشعب اليمني سيقوم بالقضاء على التهديد الإرهابي الذي نراه الآن ويحظرونه من أراضيهم، كما سيضمن جيران اليمن رخاء واستقرار سكانه من خلال التجارة والسخاء الذي سيزيل ندوب هذه الحرب".