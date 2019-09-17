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عدن - ياسمين التهامي - جريمة شنيعة داخل بقالة في السعودية .. وكاميرا المراقبة تفضح الفاعل (فيديو) 2019/09/17 الساعة 02:26 صباحاً أظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات مراقبة، حادثة اعتداء شخص على مواطن سعودي بطعنه بآلة حادة داخل بقالة في سكاكا.



وتعرض المواطن لإصابة بسيطة، وتلقى العلاج اللازم في المستشفى وحالته مستقرة.



وتمكنت الجهات الأمنية من إيقاف الجاني الذي يبلغ من العمر 42 عاماً وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية. Advertisements لمشاهدة الفيديو اضغط

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