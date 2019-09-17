شكرا لبحثكم عن خبر تقرير حقوقي: مليشيا الحوثي ارتكبت 73 مجزرة دموية في تعز منذ بداية الانقلاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، عن توثيقه 73 مجزرة دموية قامت بها جماعة الحوثي في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وأوضح المركز في تقرير الذي حمل عنوان "تعز... قصف ممنهج" أن 135 قتيلا سقطوا جراء القصف الذي شنته جماعة الحوثي على الأحياء السكنية في مدينة تعز، خلال الفترة، من مارس 2015 وحتى يوليو 2019، بينهم 43 طفلا، و17 امرأة، فيما أصيب 278 مدنيا، بينهم 101 طفلا، و 23 امرأة.

وأكد المركز أن مليشيا الحوثي ارتكبت ثمان مجازر دموية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2019، عبر القصف المباشر، واستهداف الأحياء السكنية الخالية من أي مظاهر مسلحة، والتي أودت بحياة 22 مدنيا بينهم 12 طفلا وامرأة وإصابة 42 مدنيا بينهم 14 طفلا وامرأتين.

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وقال المركز إن إجمالي عدد الضحايا للقصف المتواصل للأحياء السكنية في تعز، خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2019، بلغ نحو 46 قتيلا من المدنيين، بينهم 18 طفلا، وخمس نساء، إلى جانب إصابة نحو 121 مدنيا بينهم 45 طفلا وإصابة 14 امرأة.

ووثق المركز مقتل نحو 1460 مدنيا، بينهم 402 طفلا، و164 امرأة، وإصابة 6466 آخرين بينهم 1511 طفلا و608 امرأة، جراء القصف المستمر، خلال الفترة من 22 مارس 2014 وحتى 31 يوليو 2019م.

وفيما يخص الممتلكات، أعلن المركز عن توثيقه 776 حادثة تضرر لممتلكات عامة وخاصة، تضررت جراء القصف الحوثي خلال الفترة من 22 مارس 2014 وحتى 31 يوليو 2019م.