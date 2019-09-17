شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ”ثلاثيني” بتعز بعد إصابته بحمى الضنك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي شاب ثلاثيني، الاحد، في إحدى مستشفيات مدينة تعز، بعد أيام من إصابته بوباء حمى الضنك. وقالت مصادر طبية إن الشاب الثلاثيني يعقوب حميد حسان، فارق الحياة، صباح اليوم، بعد أيام من إصابته بحمى الضنك في المدينة. وعاود حمى الضنك الانتشار في مدينة تعز وبعض مديريات المحافظة، نتيجة موسم الأمطار، وتكاثر البعوض الناقل للوباء، في ظل محدودية الجهود الرسمية لمكافحة الوباء. وكانت السلطات الصحية في تعز أعلنت، الأسبوع الماضي، تدشين الجولة الثالثة من حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لوباء حمى الضنك في مديريات (المظفر، والقاهرة، وصالة، وجبل حبشي). وبحسب إحصائية سابقة صادرة عن مكتب الصحة بالمحافظة، توفي مواطن وأصيب 1103 آخرون بوباء حمى الضنك، بينها 802 حالة مؤكدة بالفحص الزراعي، منذ 1 يناير إلى 25 أغسطس الماضي.

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