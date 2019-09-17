شكرا لبحثكم عن خبر مبارك: الرئيس هادي يملك وسائل كثيرة للحديث عن دور الإمارات باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الصحفي الجنوبي البارز فضل مبارك أن الرئيس عبدربه منصور هادي يملك وسائل كثيرة للحديث عن دور دولة الإمارات باليمن.

وكتب مبارك في منشور على صفحته في "الفيسبوك" قال فيه: "انصار الشرعية يضغطون بكل الاتجاهات كي يحضر الرئيس هادي اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، فيما يعتقدون ان هناك منعا من السعودية وضغوطات بعدم تعرضه في كلمته لا من بعيد ولا من قريب للامارات ودورها في اليمن وحالة الخلاف بينها وبين الشرعية".

وأضاف: "وتشترط السعودية كما يقولون حضور الاجتماع مقابل الصمت او فان معين عبدالملك رئيس الوزراء هو من سيحضر الاجتماع ممثلا لليمن نيابة عن الرئيس وهم يرون في معين ان صنيعة اماراتية".

وأردف مبارك: "بغض النظر عن هذا وذاك فان حضر معين او غيره من قيادات الشرعية فبدون شك انهم لن يخرجوا عن توجيهات هادي في كلمتهم ان لم يستلموا الكلمة جاهزة وماعليهم سوى القاءها في الاجتماع باعتبارها تمثل موقف اليمن ولا تمثل الموقف الشخصي لمن يحضر".

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وتابع قائلا: "هذا من ناحية ومن ناحية فان كان لدى الرئيس هادي مايقوله تجاه الامارات ودورها في اليمن - وهو مطلب كثيرون - فان هادي لن يعدم الوسيلة او الطريقة التي يمكنه من خلالها ان يقول مايريد باعتباره الرئيس ويعبر عن موقف الرضا او الرفض للدور والتواجد الاماراتي".

واختتم مبارك منشوره بالقول: "اما حكاية التعويل عن اجتماع الجمعية العكومية صحيح انه مهم ويحضره رؤساء وزعماء العالم لكنه ليس بالمنفذ الوحيد لاي موقف".