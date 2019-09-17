شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مواطن من إب في الضالع والسبب ”القات” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية في محافظة الضالع الاحد أن مواطن قتل على يد شخص أخر نتيجة لعراك حول القات.
والمواطن هو من محافظة إب دخل في عراك مع شخص أخر في منطقة الجبارة بمدينة مريس التابعة لمحافظة الضالع مما ادى الى مقتله على الفور.
وتزايدت حوادث القتل في اليمن بعد انقلاب الحوثي وغياب الدولة ماجعل كثير من المواطنين للجوء للقتل في ابسط حوادث الشجارات
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن من إب في الضالع والسبب ”القات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.