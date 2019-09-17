شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مواطن من إب في الضالع والسبب ”القات” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية في محافظة الضالع الاحد أن مواطن قتل على يد شخص أخر نتيجة لعراك حول القات.

والمواطن هو من محافظة إب دخل في عراك مع شخص أخر في منطقة الجبارة بمدينة مريس التابعة لمحافظة الضالع مما ادى الى مقتله على الفور.

وتزايدت حوادث القتل في اليمن بعد انقلاب الحوثي وغياب الدولة ماجعل كثير من المواطنين للجوء للقتل في ابسط حوادث الشجارات