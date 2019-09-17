شكرا لبحثكم عن خبر رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب يُصدر بلاغاً هاماً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إصدر المناضل محمد علي أحمد رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب ، بلاغاً صحفياً هاماً ، وتحصلت صحيفة عدن الغد على نسخة من البلاغ الذي جاء فيه على نحو الآتي:-

"نص البلاغ الصحفي"

المكتب الخاص للمناضل محمد علي أحمد رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحن المكتب الخاص بالمناضل محمد علي احمد وصلتنا استفسارات من بعض الأخوة بخصوص صدور بيان يوم الثلاثاء الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩في صحيفة تدعى الحياة والبيان بأسم محمد علي احمد ومحتوى البيان التحدث بأسم قبائل أهل عوذلة ظاهر وكور لمديرية لودر ومديرية مكيراس وهذا البيان ليس له أي أساس وليس صادر من أي قبلية وليس للمناضل محمد علي أحمد أي علاقة به وهو يخص كاتبه المأجور والمندس والساعي للفتن وصادر من قوى مأجورة تصطاد في المياه العكرة.

وقد أعلن المناضل محمد علي بعدة مناسبات وطنية واجتماعية بأحتكامه للوطن بكل حدوده الجغرافية ولا يؤمن بمؤسسات القبيلة بل يؤمن بالمؤسسات الوطنية والتي تجمع المواطنين كجسد واحد ولا تفرقهم مناطقية وقبلية.

وخاطب المناضل محمد علي أحمد الجميع بأن المؤسسات الاجتماعية هي لشعب الجنوب والجنوب ممثل بقبيلة واحدة ومؤسسة واحدة وقد تجاوز هذه الفتن قبل خمسين عام وحل محلها المؤسسات الوطنية والدولة المدنية التي لا تميز بين كل فئات المجتمع من الشباب والمرأة والجيش والأمن المدني والسياسي والأمن القومي والنقابات العمالية والفلاحين والمثقفين والصحفيين والادباء والشخصيات الأهلية ورجال رأس المال الوطني هؤلاء يمثلون القبيلة وهم بديل مخلفات الماضي الذي ضحى شعبنا بآلاف الشهداء من أجل ذلك.

والقبيلة هي الوطن ونحن نرفض العودة والتراجع للخلف ونحن مع الحاضر والمستقبل السعيد وبناء الدولة المدنية الحديثة والعهد القبلي يعتبر من مخلفات الماضي الذي طويناه ونحن تتعارض مع من يتبنى ذلك وينظر إلى الخلف والعودة بالوطن للماضي.

إن هذه العقلية تشبه بالرجل الأعمى ونحن اليوم وبعد خمسين عام من الكفاح من أجل المستقبل السعيد بوحدة الشعب بلا قبيله ولا منطقة ولا قرية بل الوطن للجميع ونحن جنود هذا الوطن بوحدة رجاله وشبابه ونسائه ومؤسساته فقد تجاوزنا عقلية التخلف وسلوك الماضي واللعنة على من يعيد هذا التخلف والفتنة نحن شعب الجنوب عاهدنا الله أن نعمل كرجل واحد من اجل الوطن والمواطن فالوطن هو القبيلة والمصير المشترك وفقا لدستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ولا هناك مكان لنفوذ القبيله ولا المنطقة أو القرية بل النفوذ للمؤسسات الوطنية كما ذكرنا أعلاه.

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وأضاف المناضل محمد علي أحمد بأنه يرجو ويأمل من الجميع ان يترفعوا عن هذه الصغائر ولا يلتفتوا للمكايدات والدسائس وان يعملون من أجل تعزيز مبدأ التسامح والتصالح ودعم وحدة صفوف الجنوبيين.

فلقد تجاوز الجنوبيين قبل الوحدة هذا النهج المتخلف ورميناه وراء ظهورنا وسلكنا الطريق السليم الذي تسلكه شعوب الحضارات محققة مبدأ العدالة والقانون أن سلوك نهج القبيلة يسلكوه الشعوب المتخلفة والضعيفة والخارجة عن القانون لكونه طريق الظلام وهدف للعصابات وقطاع الطرق يجب أن يحرص الجميع على عدم العودة إلى الخلف وأن تكون نظرتهم إلى الإمام ويبتعدون عن المكايدات والفتن أن الجنوب وشعبه شعب عظيم لا يقبل بمثل هذه التصرفات والسلوكيات ولن يستطيع احد ان يجرنا إلى التخلف والماضي عبر بث دعوات المناطقية والقروية.

ونوه المناضل محمد علي أحمد بأن هناك الكثير من المنحطين أخلاقياً ويقومون بالكذب والتلفيق ببيانات وكلمات عابثة القصد منها التشويه والتلاعب ولهم منها مأرب أخرى وحذر من تسول لهم أنفسهم والتحدث أو الكتابة بأسمه بأن مصيرهم سينكشف عاجلاً أم اجلا وعلى من قام بكتابه هذا المقال او من قام بنشره بأن يسحبه و يعلن عن اسمه أو سيتعرض للمساءلة القانونية.

ونفى المناضل محمد علي احمد صلته بأي كلمه أو بيان يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وما يخصه من بيان أو كلمة أو بلاغ صحفي فسيكون منشور او معلن من مكتبه الخاص وإدارته وعبر الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب http://ncsp-aden.com أو منشور ومعلن بالصحف أو المواقع الرسمية المتبنية لمصادرها هذا والله الموفق.

صادر عن محمد علي أحمد رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب 15 سبتمبر ٢٠١٩