Advertisements محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الكويتي الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أدان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في السعودية السبت الماضي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وأكد ولي العهد الكويتي تضامن بلاده مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات. Advertisements ولاقى الهجوم إدانات دولية وعربية موسعة، كما أدانته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، السبت الماضي، "إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص". وأوضح المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما. Advertisements

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