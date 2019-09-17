عاجل : أول تحرك ضد الحوثيين في قلب العاصمة صنعاء .. واعتصام مفتوح في ميدان التحرير

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عدن - ياسمين التهامي - في ظل الصراعات التي تجري في صنعاء بين مليشيا ايران الحوثية دعا حوثيون لاسقاط سلطة صنعاء التي يتحكم بها حوثيون.

وفي هذا السياق دعا المدعو سليمان عويدين القيادي المليشياوي في ما يسمى بوزارة الشباب والرياضة الى اسقاط سلطة صنعاء. واتهم المدعو سلطات صنعاء بالفساد والتي يجب اسقاطها. Advertisements ويتحكم بسلطات صنعاء قيادات مقربة من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي لا سيما الوزارات الامنية والعسكرية. ودعا المدعو عويدين، إلى اعتصام في ميدان التحرير ضد سلطة صنعاء. ورد عليه حوثيون في ذات التغريدة بان يقدم استقالته من منصبه كوكيل لوزارة الشباب والرياضة ان كان على حق ومن السخف ادعاء اسقاط السلطة وهو جزء منها.

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