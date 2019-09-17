شكرا لقرائتكم خبر عن كما ورد.. الإمارات توزع قوافل غذائية مسمومة على فقراء أبين والساحل الغربي.. والضحايا بالمئات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زادت في الآونة الأخيرة، حالات الإصابات بالأمراض في صفوف الفقراء بمحافظة أبين الذين يستلمون معونات إغاثية إماراتية عبر الهلال الأحمر الاماراتي، والتي توزع معظمها فاسدة .

وقال مواطنون وصحفيون بأبين في تصريحات صحفية لـ "منتهى نت" أن الإمارات لا تقوم بأي مراعاة لصحة المواطنين التي تستهدفهم بموادها الغذائية المنتهية ، ولا تراعي ايضا الجانب الإنساني في توزيع المعونات الإغاثية.

وأكد الصحفي المخضرم محمد الشحيري أن الأمراض تفشت في محافظة ابين نتيجة تناول بعض الأسر الأغذية الفاسدة التي يوزعها عليها الهلال الأحمر الاماراتي.

وأوضح بأن بتلقيه والعديد من مراسلو وسائل الإعلام بأبين ، شكاوي عدة من المواطنين بالمحافظة، حول وجود أصناف غذائية منتهية الصلاحية وتالفة، بين السلال الغذائية التي توزعها عليهم الإمارات، ومنها التونة والفول والأرز.

وقال الصحفي الزميل الشحيري أنه أكتشف ما يشكو منه المواطنون بأبين، بنفسه عندما كانت أسرته تعد لإعداد وجبة العشاء حيث لاحظ ومن معه كائنات غريبة داخل التونة المعلبة الأمر الذي جعله وأفراد أسرته يرمون بالتونة في كيس القمامة، ويتناولون الخبر على الشاي. داعياً القائمين على هيئة الهلال الأحمر الاماراتي للخوف من الله وهم يقدمون مساعداتهم الغذائية للفقراء..

وفي السياق ذكرت مصادر محلية في الساحل الغربي أن الهلال الأحمر الإماراتي، يتعمد بتوزيع مواد غذائية ممتلئة بالسوس على النازحين وبعض الأسر المحتاجة في مديريات الخوخة والدريهمي وموزع والوازعية وأجزاء من مديريتي التحيتا وحيس الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة.

وأوضحت المصادر بأن المواد الغذائية الفاسدة التي توزعها الإمارات العربية المتحدة، في الساحل الغربي تسببت بإصابات الكثير من الأطفال والنساء بتسمم غذائي واسهال وأمراض الكوليرا االتيفوئيد التي ذهب ضحيتها خلال الشهرين الماضيين فقط أكثر من 12 طفلا وأمرأة.

وأضافت المصادر بأن ست حالات مصابة بمرض الكوليرا زهقت ارواحها في حيس و 4 حالات في مديرية موزع وحالتين في مديرية الدريهمي . منوهة بوجود مئات الحالات المصابة بأمراض الكوليرا والتيفوئيد والتسمم الغذائي والإسهال ، منتشرة في مناطق الساحل الغربي التي ينشط فيها الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكدت المصادر، أن مسؤولين في الهلال الأحمر الإماراتي، بالساحل الغربي بينهم شخص يدعى الدكتور حامدالعفيفي، قدم له المواطنون شكوى بشأن المود الغذائية الفاسدة التي يوزعها هلال الإمارات عليهم ، فرد غاضبا " احمدوا الله على النعمة واكلوا الي نعطيكم " ثم غادر .

ودعت المصادر المنظمات الدولية لزيارة مخازن الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي للأطلاع على وضع المواد الغذائية الفاسدة المكدسة فيها .. وكذا الاطلاع من المواطنين على حجم الكارثة الناتجة عن سموم الإمارات- بحسب المصادر -.

