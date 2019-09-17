شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الرويشان: ترامب يبتز السعودية علانية.. ومراقبون يكشفون اللعبة الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الثقافة الأسبق الأستاذ خالد الرويشان في قناته على التليجرام كما رصد ذلك "يمن دايركت" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبتز السعودية علانية.. قبل دقيقة:

«سنساعد السعودية ويتعين على السعوديين تحمل المسؤولية الأكبر في ضمان أمنهم ويشمل ذلك دفع المال».

من جهة أخرى رأى مراقبون سياسيون أن الضربات التي استهدفت شركة أرامكو النفطية في السعودية مؤكد أنها ضربات أمريكية من أجل ابتزاز السعودية أكثر، خاصة وأنها تسيطر على أجواء المملكة وهي مسؤولة عن بطاريات باترويوت المخصصة لمواجهة الضربات الجوية والصواريخ.

مؤكدين أن الحرب في اليمن هي جزء من مخطط احتلال المنطقة تحت يافطة الأمم المتحدة ومحاربة الإرهاب والتمدد الفارسي، في الوقت الذي تؤكد كل الدلائل على أن أمريكا وإيران على توافق تام بشأن تقاسم المصالح في المنطقة، ويجيدون تلاعب الأدوار فيما بينهما لأجل ابتزاز وحلب الخليج، وإيجاد ذريعة لاحتلال اليمن التي تملك مخزون نفطي وغازي يفوق كل مالدى الخليج.

