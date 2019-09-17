شكرا لبحثكم عن خبر السعودية: المؤشرات الأولية تدل على أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم إيرانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

رويترز

قال التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن يوم الاثنين إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين شُن بأسلحة إيرانية ولم ينطلق من اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن التحقيقات، في هجمات يوم السبت التي أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنها، ”لا تزال مستمرة مع الجهات المختصة“ من أجل تحديد مكان إطلاقها.

وأضاف في مؤتمر صحفي في الرياض ”النتائج المبدئية تدل على أن الاسلحة إيرانية ونحن نعمل حاليا على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية. كافة الدلائل والمؤشرات الأولية، لم يكن الهجوم الارهابي من الاراضي اليمنية كما تبنت المليشيات الحوثية“.

وأردف أن السلطات ستكشف الموقع الذي تم منه إطلاق الطائرات المُسيرة في إفادة صحفية لاحقا.

ورفضت إيران الاتهامات الأمريكية التي تحملها مسؤولية الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية ووصفتها بأنها ”غير مقبولة“.

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وتابع المالكي ”لدينا القدرة بإذن الله على حماية المناطق الحيوية والبترولية والاقتصادية وحماية المواطنين السعوديين. هذا العمل جبان وبحجم كبير ويستهدف الاقتصاد العالمي وليس المملكة العربية السعودية“.

وتدخل التحالف، الذي تقوده السعودية، في اليمن في شهر مارس آذار عام 2015 في مسعى لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا والتي طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.

وكثفت جماعة الحوثي هجمات الطائرات المسيرة والصاروخية على مدن سعودية العام الجاري. ويُنظر للصراع في اليمن على نطاق واسع في المنطقة باعتباره حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.