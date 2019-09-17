شكرا لبحثكم عن خبر شخصيات اجتماعية تعقد لقاءا موسعا بعدن وتعلن رفضها لاعمال المداهمات والعقربي يعلن رفضه دخول اي قوات امنية دون ابلاغه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقدت شخصيات اجتماعية واعيان بمدينة عدن لقاء موسع عصر الاثنين بمنطقة بير احمد.

واعلنت الشخصيات الحاضرة رفضها لاي اعمال مداهمات تقوم بها القوات الأمنية.

وفي العسكريةلقى الشيخ مهدي العقربي كلمة اكد فيها رفضه عمليات المداهمات او دخول اي قوات امنية منطقة بير احمد...

وجاء في كلمته: "بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة / مشايخ وأعيان ووجهاء وأبناء منطقة بئر أحمد

أحييكم على تفاعلكم وتلبيتكم لدعوة الحضور في هذا الاجتماع الذي وجهنا الدعوة لكافة أبناء هذه المنطقة للمشاركة فيه لنتدارس قضايانا وهمومنا ومشاكلنا ومناقشة القضايا والمواضيع التي تهم المنطقة وأمنها واستقرارها .

إخواني الأعزاء :

لا شك وان الجميع يدرك ما مرت وتمر به عاصمتنا الحبيبة عدن والمحافظات المجاورة من أحداث وتداعيات ينبغي علينا نحن أبناء منطقة بئر أحمد وماجاورها من المناطق ان يكون لنا موقف واضح ومسؤول في الحفاظ على امن واستقرار مناطقنا التي ولله الحمد تنعم وحتى اللحظة بالأمن والاستقرار ، كما اننا ومن منطلق مسؤوليتنا نرفض أي أي أعمال من شأنها المساس بأمن الناس والسكينة العامة وندين ونستنكر الأعمال التي قد تعرض منطقة بئر أحمد لإغلاق سكينتها واستقرارها وسلامة أهاليها كافة من أي اعمال قد تمس كرامتهم ومنها تعرض منازلهم للمداهمات بسبب بعض الأعمال الطائشة والغير مسؤولة .

ونحن هنا نعبر عن رفضنا لأي عمليات مداهمة لمنزل أي مواطن من ابناء منطقتنا وفي المقابل فاننا ندعو الجميع العقلاء وأولياء الأمور إلى حث أبنائهم لتسليم أي أسلحة تم سلبها من معسكرات الدولة والعمل على إدانة وشجب مثل هذه الأعمال التي ليست من عاداتنا ولا من تقاليدنا الأصيلة .

ايها الأخوة الأعزاء :

لقد كانت لنا مواقف صريحة وواضحة مما يدور وأكدنا في أكثر من لقاء وتصريح إعلامي بضرورة العمل على استقرار الأوضاع والإسهام في حفظ الأمن وعدم السماح لأي عناصر تحاول إثارة الفوضى وان نكون يدا واحدة مع كل الخيرين من ابناء هذه المحافظة ولطالما كنا بجانب التحالف في توطيد الأمن ومازلنا الى جانبه ونشد على يده لحفظ أمن عدن والمناطق المحررة .

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إخواني الأعزاء :

اننا ومن خلال هذا الاجتماع نود التأكيد على دعمنا ومؤازرتنا لجهود دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والقضاء على المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران كما اننا نؤكد بأننا مع أي جهود لارساء الأمن والاستقرار لمنطقتنا خاصة وعدن عامة ونرفض أي أعمال قد تزعزع الأمن العام كما نرفض أي مداهمات في منطقتنا واذا كان هناك اي اشتباه في اي شخص فعليكم اولا ابلاغنا ونحن بدورنا سوف نقوم بواجبنا باستدعائه والجلوس معه واتخاذ ما يمليه علينا الواجب لاننا نرفض دخول اي قوات عسكريه إلى منطقتنا واي مداهمات دون إبلاغنا بها .

إن مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار ليست مسؤولية التحالف أو الأجهزة الأمنية لوحدها بل مسؤوليتنا جميعا ومن هذا المنطلق فإننا نجدد دعوتنا لجميع أبناء منطقة بئر أحمد والقرى المجاورة لها بالحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم السماح لأي عناصر خارجة عن القانون سواء بالتواجد أو المرور من مناطقنا وابلاغنا عن أي عناصر مشبوهة تحاول إثارة الفوضى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ / مهدي العقربي / شيخ منطقة بئر أحمد بالعاصمة عدن

الاثنين 16 / 9 / 2019م