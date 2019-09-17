شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تفرض 200 ريال سعودي على كل سيارة مغترب يمني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية على المغتربين اليمنيين نحو 200 ريال سعودي ضرائب غير قانونية على سياراتهم.
وقال مغتربون يمنيون عائدون إلى وطنهم إن النقطة الأمنية في منطقة عفار بمحافظة البيضاء تواصل ابتزاز المغتربين وتجبرهم على إنزال مستلزماتهم الخاصة وجمركتها مع أنها معفية قانونياً.
ونقلت “صحيفة عكاظ” عن مغتربين عائدين من اليمن أن الإتاوات الجديدة لم تكن تفرض سوى على الشاحنات الكبيرة التي تدفع 200 ريال إلى جانب جمارك وضرائب على ما تحمله من عفش.
المغتربيون أكدوا أن مشرفي المليشيا أبلغوا المسافرين بأن هذه الاجراءات تأتي وفق توجيهات من صنعاء.
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