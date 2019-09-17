Advertisements 455 حالة تعذيب بسجون ميليشيا الحوثي في صنعاء وإب الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين، أنه رصد 455 حالة تعذيب ارتكبتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2014 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2018.

Advertisements وأوضح التحالف اليمني، أن أغلب حالات التعذيب سجلت في سجون محافظة صنعاء بواقع 381 حالة تليها محافظة إب بواقع 74 حالة. وأضاف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، خلال الندوة التي نظمها على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية أن 170 ضحية توفوا بسبب التعذيب بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين. Advertisements

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