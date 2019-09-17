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الميليشيات تقتحم محل صرافة في إب لرفض مالكه دفع الجبايات
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
قالت مصادر محلية، أن مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي الإنقلابية، إقتحموا، اليوم، محلاً للصرافة في محافظة إب، وسط البلاد، لرفض مالكه دفع الجبايات المفروضة عليه تحت مسمى "دعم المجهود الحربي" .
ةأوضحت المصادر، أن الميليشيات فرضت جبايات مالية على التجار والصرافين وقطاعات عدة بمحافظة إب الخاضعة لسيطرتهم بشكل كامل تحت مسميات عدة أهمها ما بات يعرف بـ"دعم المجهود الحربي" .
وذكرت المصادر، أن الميليشيات قامت بإقتحام محل "إبن الحاج" للصرافة في مدينة جبلة، وأطلقت النار على المحل، لرفضه دفع جبايات مالية للمليشيا لدعم جبهاتها القتالية.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار حالة الإنفلات الأمني التي خلقتها الميليشيات الإنقلابية في محافظة إب بعد سيطرتهم عليها .. مضيفين أن هذه المحافظة باتت تشهد بشكل متكرر جرائم وإنتهاكات تصل إلى حد القتل .
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