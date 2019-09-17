شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل بالصور: أول رد للسعودية على تصريحات أردوغان بخصوص اليمن.. (أنت تكذب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، صورتين على حسابه في "تويتر" أظهر فيها الفرق بين تصريحات سابقة للرئيس التركي طيب رجب أردوغان بخصوص اليمن، وبين تصريحه أمس الاثنين، في مؤتمر صحافي في أنقرة مع الرئيس الروسي والرئيس الإيراني.

وقال الأمير وفقا لمتابعة "المشهد الخليجي": "في الصورة التي على اليمين تصريح في عام 2015 عن حرب اليمن.. وفي الصورة الأخرى تصريح هذا اليوم عن نفس الموضوع".

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وأضاف: "فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان: أنت كذّاب".

وتسببت تصريح أردوغان في موجة غضب كبيرة لدى الأوساط المؤيدة للشرعية محلية ودولية، والذي قال فيه تعليقا على الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية: "لنتذكر من كان أول من قصف اليمن؟ وسوف نرى من أين بدأت الكارثة".

ولم تنتظر مليشيا الحوثي كثيرا، حيث خرجت بنبرة تتباهى فيها بتصريح أردوغان، وذلك في تغريدة نشرها القيادي محمد علي الحوثي رصدها "المشهد الخليجي"، حيث أعاد نشر التصريح في صفحته: "لنتذكر من بدء بقصف اليمن أولا.. الرئيس التركي أردوغان".