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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أبرز المقربين من علي عبدالله صالح يوجه دعوة هامة وعاجلة لكافة أبناء الشعب اليمني
دعا الأستاذ محمد المسوري، محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، كافة أبناء الشعب اليمني ، بعدم ترك فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بمفرده كما حدث في 2012م.
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وقال المحامي المسوري الذي كان واحد من أبرز المقربين من صالح ، في تغريدة نشرها قبل قليل، على حسابه بموقع تويتر "لا تكرروا المشهد الخاطئ مُجددا لا تتركوا الرئيس بمفرده كما حدث في 2012م."
وأضاف مخاطبا اليمنيين " إن أي تشكيلات وأي تحركات بعيدة عن الشرعية نتائجها سلبية وكارثية ولكم فيما مضى عبرة".
وأوضح محامي الرئيس السابق قائلا " لا أدافع عن الرئيس وعن الشرعية لمصلحة خاصة فأنا مواطن عادي تجرع الويلات وعرف مكامن الخطأ". واختتم بالقول " قفوا مع الرئيس وقولوا له ما شئتم".
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