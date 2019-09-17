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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ما الذي يحدث في السعودية ؟ .. اندلاع حريق هائل في العاصمة الرياض وسقوط ضحايا عقب 48 ساعة من حرائق أرمكو

توفي 7 أشخاص وأصيب شخصان جراء حريق شقة في حي الجرادية بالعاصمة السعودية الرياض. وفي تفاصيل الواقعة قالت مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض في حسابها الرسمي على “تويتر” أنها تلقت بلاغا فجر اليوم (الاثنين) من أحد المواطنين يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث، حيث اتضح أنه حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري اثلج صدور اليمنيين ويعين ابرز واشجع قائد عسكري في هذا المنصب الهام .. وتوقعات بتغير المعادلة خلال الايام القادمة ..(تفاصيل وسيرة ذاتية) مسؤول إماراتي يثير غضب السعودية .. وضابط سعودي يرد عليه : سود الله وجه الخيانة! Advertisements عـــــاجـــــل : ما الذي يحدث في السعودية ؟ .. اندلاع حريق هائل في العاصمة الرياض وسقوط ضحايا عقب 48 ساعة من حرائق أرمكو شاهد : اصغر زواج متعه في العالم .. طفلة ايرانية عمرها تسع سنوات تتزوج من هذا الرجل العجوز ..(فيديو وصور) ---------------------------------------- وتسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة إلى تشبع سريع للموقع من الأدخنة الكثيفة. وعملت الفرق فورا على إخراج الموجودين وعددهم 9 أشخاص وهم في حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الأدخنة، حيث أعلنت الفرق الطبية وفاة 7 أشخاص بعد الكشف عليهم، إضافة إلى حالتين تم نقلهما للمستشفى. وقد تمت إحالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق. وأعربت مديرية الدفاع المدني عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة لو وجد كاشف الدخان بالمنزل ومنع مسببات الحريق عن الأطفال والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية. يأتي هذا بعد حوالي 48 ساعة من الحرائق التي اندلعت فجر السبت في معامل نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

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