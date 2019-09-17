شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل .." ترمب " يوجه طلب عاجل للسعودية ومصادر تكشف عن ضربة عسكرية لهذه الدولة المعادية للمملكة ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الرئيس الأمريكي " دونالد ترمب " ان الولايات المتحدة تنتظر ردا من السعودية يحدد هوية الجهة التي قامت باستهداف منشأت شركة " أرامكو " النفطية مؤكدا أنه سيتم الرد العسكري من قبل واشنطن عليها .

وقال " ترمب " " نعتقد أننا نعرف من يققف وراء الهجوم على امدادات النفط السعودية .

جديد الحدث أونلاين:

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولين يشكّكون في مزاعم الميليشيات الحوثية حول استهدافهم منشآت "أرامكو"، أمس السبت، مشيرين إلى أن الاعتداء تمّ من العراق أو إيران، ويُعرف أن إيران تدعم مجموعة من الميليشيات في العراق.

ورجحت مصادر أن تنفذ الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد ايران في حال ثبت انها من تقف وراء الهجوم على " أرامكو "