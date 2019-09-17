شكرا لبحثكم عن خبر بسبب الرئيس هادي ..طفل يلجأ إلى تغيير اسمه في تعز [تفاصيل وثيقة ] والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة تعز حكماً بتغيير اسم طفل بعد تقدم والده بطلب ذلك من المحكمة .
وأفادت مصادر محلية أن والد الطفل عبد ربه منصور البالغ من العمر 10 سنوات طلب من المحكمة تغيير اسم ابنه إلى عبد الرحمن منصور وذلك بسبب السخرية التي يتلقاها ابنه من اطلاق الآخرين لقب (الدنبوع) عليه
وأضافت المصادر أن سبب تسمية الطفل عند مولده ب(عبد ربه منصور) يعود إلى إعجاب والده بشخصية الرئيس القيادية
ولكنه لجأ إلى تغيير الاسم لتفادي سخرية الآخرين التي باتت تسبب حالةً نفسية للطفل وتجعله منعزلا عن الجميع .
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