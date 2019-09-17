الخميس يشن هجوما ً على اردوغان والسبب ؟

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الخميس يشن هجوما على اردوغان والسبب

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

منصور الخميس

كتب الخليج 365

شن الإعلامي السعودي، منصور الخميس، هجوم حاد على تصريحات أردوغان، وقال: ”هذا من يعتبره البعض خليفة.. كل العالم يندد بالهجوم إلا أردوغان فهو له رأي آخر“.



واضاف في تغريدات على "تويتر" : "بعض الحسابات ذات الهوية اليمنية تدافع عن أردوغان بعد تبريره السخيف للهجوم على معامل النفط بالمملكة.. بلا شك لا يؤيد أردوغان إلا الذباب الإلكتروني الذي دخل تويتر بحسابات ظاهرها يمني وحقيقتها حسابات عزمي بشارة وغيرها من الحسابات التي دخلت فقط لضرب التحالف والتحريض ضد الإمارات".

وقال الخميس: "انكشفت حسابات قطعان الاخونج بعد موقف أردوغان… فلا يؤيد الهجوم على المملكة إلا عدو نجس ولن يكون يمنيًا شريفًا أبداً".

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وخرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، بتصريح صادم للحكومة الشرعية والتحالف العربي ولليمنيين الذين يعانون من انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

التصريح الذي يعتبر ضمنيا تبني للمواقف الحوثية، جاء في مؤتمر صحافي في أنقرة مع الرئيس الروسي والرئيس الإيراني، وذلك تعليقا على الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وفقا لمتابعة "المشهد الخليجي".

وقال الرئيس التركي: "يجب أن تبدأ اليمن في إعادة بناء الدولة بأسرع ما يمكن، فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها​​​".. داعيا بقوله: "لنتذكر من كان أول من قصف اليمن؟ وسوف نرى من أين بدأت الكارثة".

ورأى مراقبون بأن الرئيس التركي يشير في تصريحه هنا إلى السعودية وأن عليها أن تتحمل النتائج طالما بدأت بقصف اليمن، متناسيا في الوقت ذاته أن التحالف لبى دعوة الحكومة الشرعية ضد انقلاب مليشيا الحوثي.

وتسألوا في حديث مع "المشهد الخليجي" عن ماهية هذا التصريح والذي لا يخرج عن مضمون واحد وهو الاعتراف بمليشيا الحوثي الانقلابية كسلطة شرعية لليمن في موقف ابتزازي غير مسبوق.