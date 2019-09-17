شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري بتعيين قائد عسكري كبير في أهم المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر قرار جمهوري بتعيين اللواء الركن خالد فاضل مدير لدائرة العمليات الحربية في وزارة الدفاع. وحصل بوابتي على مذكرة موجهة من مدير دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع العميد الركن عبدالغني محمد سلمان الى دائرة العمليات الحربية والدائرة المالية والعسكرية والتموين والتسليح لاخطارهم بقرار الرئيس هادي ونشر قرار التعيين.

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