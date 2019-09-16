شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قطر تعلن موقفها من السعودية بعد كارثة أرامكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ندد وزير الخارجية القطري يوم الاثنين بالهجمات على منشأتي نفط سعوديتين وقال إنه ينبغي بذل جهود لوقف الصراعات بالمنطقة. وقال الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تويتر ”ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها ابقيق. يجب لهذه الحروب والصراعات أن تتوقف وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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