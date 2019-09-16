شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: ”علي محسن الأحمر“ يلجأ لـ”تويتر“ للحديث عن ”مؤامرة“ واعلان موقف حاسم.. وهذا ما غرد به والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، الإثنين 16 سبتمبر/أيلول، ان هناك اصرار ايراني على تخريب المنطقة، واتخاذ اليمن ساحة لمؤامراتها. وقال ”الأحمر“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ”‏استهداف شركة أرامكو السعودية يكشف إصرار النظام الإيراني على دوره التخريبي في المنطقة واتخاذه لليمن ساحة لمؤامراته عبر جماعة الحوثي الانقلابية“. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وعبر نائب الرئيس عن ادانته لـ”الاعتداء السافر الذي استهدف ارامكو السعودية، ويطال الأمن الاقتصادي“، حسب قوله. وأكد علي محسن الأحمر وقوفه مع المملكة العربية السعودية لردع أذرع إيران الخبيثة، والمضي معاً لاستعادة الدولة اليمنية.

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