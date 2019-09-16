شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يصدر أمراً عاجلاً بقتل هذا الشخص .. والداخلية ترد ببيان ناري (الاسم والجنسية) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا عاجلًا اليوم، بتنفيذ حكم القتل على شاب ارتكب جريمة بشعة، حبث قام بضرب والده بمطرقة على رأسه وخنقه حتى الموت ثم أشعل النار في جسده.

وجاء أمر الملك سلمان، تنفيذ الحكم بالقتل تعزيرًا بعد استنفاد كل درجات التقاضي.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.



​​​​فيما يلي نصه:

أقدم / عبد حسن جاسم عميان – سوري الجنسية – على قتل والده وذلك بضربه بمطرقة على رأسه عدة مرات وخنقه مما أدى إلى وفاته، ومحاولة إخفاء جريمته بسكب البنزين على جسده وإشعال النار فيه.

جديد الحدث أونلاين:

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وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكونه قتل والده عمداً وعدواناً وعلى صورة شنيعة فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / عبد حسن جاسم عميان – سوري الجنسية – اليوم الاثنين 17 / 01 / 1441هـ، بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.