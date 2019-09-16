شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن دراسة تكشف فوائد مدهشة للشاي لم تسمع عنها من قبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كثيرا ما نسمع عن أضرار شرب الشاي، والنتائج المترتبة على ذلك ولكن ها نحن نقدم لك عذرا مثاليا للذهاب سريعا لكي تضع الغلاية لصنع كوب من الشاي.

قد لا تجد ما سنسرده في السطور التالية منطقيا ولكنها دراسة طبية، أثبتت أن شرب الشاي بانتظام عامل مؤثر في صحة عقلك ويوقف التدهور الذي يلحق به مع التقدم في العمر.

جديد الحدث أونلاين:

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أثبتت دراسة طبية حديثة – تعد الأولى من نوعها - أن شرب الشاي بانتظام يحسن شبكات الدماغ العصبية، حيث يساعد على بنية الدماغ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.