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عدن - ياسمين التهامي - حملات وتظاهرات الكترونية بن زايد قاتل أطفال اليمن

دشن ناشطون ومغردون يمنيون مساء اليوم حملات وتظاهرات الكترونية بعنوان بن زايد مجرم حرب عقب جريمة قتل الطفل مبروك محمد الحزيف من المحويت في عدن مع اخرين من قبل مليشات الامارات بطريقة بشعة استنفر فيها آلاف المغردين غضباً يطالبون بمحاكمة ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد على جرائم ضد الانسانية والطفولة

وبلغ عدد تغريدات الحملة حتى الان في ترند تويتر ٣٧ الف تغريده باللغتين العربية والإنجليزية وعمل إشارات للمنظمات الدولية وجهات سياسية ذات تاثير في القرار الدولي

كما احتوت الحملة على فيديوهات وصور وكاريكاتير





وقال منظم الحملة الصحفي انيس منصور الصبيحي ان هناك حملات اعلامية يمنية واسعه مع أطفال اليمن آخرهم طفل المحويت الذين قتلتهم مليشا محمد بن زايد ودعوات لمحاكمته كمجرم حرب

استمرار فضح اجرام بن زايد مهمة وواجب انساني وإعلامي على كل قلم حر

‏ففي الوقت الذي يقتل "محمد بن زايد" أطفال اليمن بأبشع الطرق الوحشية، يُغرّد بالأمس اعتزازه بأطفال الكهف التايلندي وسعادته بنجاح عملية إنقاذهم!! إنسانية مزيفة ودونية رخيصة!!

تسأولات ممزوجة بالغضب اليمني اي قبح وصلتم إليه يا مطايا وحثالات الامارات بتماديكم واستباحتكم لدماء الطفولة هنيئا للشرفاء الذين فارقوكم مبكرا بأن لم يصيبوا دمه.

‏ دمه الطاهر إرهاصات ثورة وانتفاضة قادمة يا عبيد ومرتزقة ⁧‫#الامارات‬⁩

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افضحوهم واستمروا واكتبوا واستنفروا أقلامكم واصواتكم تقع عليهم كالرصاص لانهم مجرمين سفاحين

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‏⁧‫#بن_زايد_قاتل_اطفال_اليمن

وكتب عمار المخلافي يا بن زايد ستحاكم ستعاقب بإذن الله. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذةلم يفلته

‏وإذا كنت تتوقع أوتظن بأن رجال#اليمن

‏سيتركونك بعد هذه الدماءوانتهاك السيادةوالأعراض وبعدكل جرائمك البشعة بحق وطنهم وشعبهم فأنت واهم واهم،ستعاقب طال الزمان أم قصر

ونشر ابو قيس اليماني قائلاً

هذه حقيقة دويلة الامارات

‏ترمي بحممها على كل شيي جميل في اليمن

‏حتى الطفوله لم تسلم من حقدهم

‏الناقص ناقص ولو كان ابوه +

وعنوان انيس منصور تغريدة رئيسية للحملة قال فيها

محمد بن زايد مجرم

‏سفاح

‏قاتل

‏ارهابي

‏كل الأوصاف القذرة

‏اجرام بن زايد ليس له حدود

‏الاطفال ،

‏الكبار ،

‏النساء ،

‏الشجر ،

‏الحجر

‏نريد اكبر جهد مع مخاطبة دوائر سياسية وحقوقية

‏نريد 100 الف تغريده في حساباتكم و5000 الف تعليق بالهشتاق هنا

فيما نشر مامون الزنجباري تغريدات قال في مضمونها الإمارات تقتل أطفال اليمن أين حقوق الإنسان أين الأمم المتحدة لمحاكمة حكام الإمارات على جرائم الحرب ضد الشعب اليمني ونشكر من قام بمساعدتناء ورفع الشكواء الي الجهات المختصة

‏ ⁧‫#بن_زايد_قاتل_اطفال_اليمن‬⁩