شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط في الحراك الجنوبي يعتذر للرئيس علي عبدالله صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتذر ناشط في الحراك الجنوبي للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال الناشط عبدالله جازع الفطحاني انه وهو يرى اليمن تتعرض للدمار والخراب والمحافظات اليمنية جميعها شبه منكوبة ، لم يعد لديه اي خيار غير الاعتذار والحسرة والندم على تلك الدولة التي شاركنا جميعا في خرابها وخرجنا نتخبط كالذي اصابه المس للمطالبة باسقاط النظام.

واضاف بالقول:"في حقيقة الامر حاولت التكتم لاسباب اجتماعية ولعدم القدرة على مواجهة الاصدقاء الذين اكن لهم احترام كبير وهم في الحقيقة قدموا فلذات اكبادهم شهداء في فترة نظام الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله ،

ولكنني عندما اتذكر ان هادي والميسري واحمد مساعد حسين

ومجور وكثير من القيادات الجنوبية كانوا ايضا جزء من ذلك النظام ايام قمع الجنوب والشعب الجنوبي ، تعززت عندي القناعة بمواجهة الجميع وتقديم اعتذاري لكل المؤتمريين ولكل محبي الزعيم الراحل الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله عليه ، في كل مابدر مني تجاه عائلة عفاش سوا في مواقع التواصل الاجتماعي او في الاجتماعات والمناسبات الرسمية وغير الرسمية ،

انني وانا ارى اليمن تتعرض للدمار والخراب والمحافظات اليمنية جميعها شبه منكوبة ، لم يعد لدي اي خيار غير الاعتذار والحسرة والندم على تلك الدولة التي شاركنا جميعا في خرابها وخرجنا نتخبط كالذي اصابه المس للمطالبة باسقاط النظام ،

نعم سقط النظام

وسقطت الدولة

وسقطت الجمهورية

وسقط الوطن

ولكنها لم تسقط بداخلنا الوطنية وسنظل متمسكين بهويتنا واهداف ثورتنا وسنظل نردد

#سلام_الله_على_عفاش

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