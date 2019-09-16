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ترمب: لا نحتاج نفط الشرق الأوسط لكننا سنساعد حلفاءنا

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عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن بلاده ستقف إلى جانب حلفائها على الرغم من أنها تبلي بلاء حسناً في قطاع النفط والغاز.

 

وأوضح في تغريدة على تويتر الاثنين:” بما أننا حققنا أداءً ممتازا في مجال الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية (بفضل الرئيس)، وبما أن بلادنا مصدّر صاف للطاقة، وقد أصبحت الآن المنتج الأول لها في العالم، لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسطي، وفي الواقع لدينا عدد قليل جدًا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا”.


 

 

Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019
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Donald J. Trump

 ✔@realDonaldTrump

 

 

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Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!

 ٤٦٫٦ ألف

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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