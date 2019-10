شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: لا نحتاج نفط الشرق الأوسط لكننا سنساعد حلفاءنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن بلاده ستقف إلى جانب حلفائها على الرغم من أنها تبلي بلاء حسناً في قطاع النفط والغاز.

وأوضح في تغريدة على تويتر الاثنين:” بما أننا حققنا أداءً ممتازا في مجال الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية (بفضل الرئيس)، وبما أن بلادنا مصدّر صاف للطاقة، وقد أصبحت الآن المنتج الأول لها في العالم، لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسطي، وفي الواقع لدينا عدد قليل جدًا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا”.





Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019

Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!

