الاكثر مشاهدة - ضاحي خلفان يعلن الهزيمة ويعترف: الساحة غدت للخصوم بلا منافس ودولتنا فاشلة للنهاية..!

شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يعلن الهزيمة ويعترف: الساحة غدت للخصوم بلا منافس ودولتنا فاشلة للنهاية..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى الإعلام الإماراتى، واصفا إياه بالجزء الأضعف فى البلاد.

وقال "خلفان" عبر تويتر:"عدم تغريد أبناء الإمارات فى الرد على شبكات التواصل الاجتماعى التى تسيء للدولة أضرَّ بموازين ردع حجج مغردى الخصوم....الساحة غدت لهم بلا شك".

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وأضاف: "أضعف ما لدينا اليوم في الإمارات في تصوري هو إعلامنا..لم يستطع هذا الإعلام على مدى السنوات الماضية أن يصنع قيادات إعلامية مرموقة غير الذين كانوا على زمان عبدالله النويس وتقريبا كلهم تقاعدوا".

وتابع: "إعلامنا يحتاج أن يكون على مستوى الأحداث العالمية والساحات الإعلامية القوية وألا ينزوي بحيث لا يكون قادرًا على إبهار الطرف الآخر".

وواصل: "ابتعد عن إعلامنا كبار خريجي الإعلام لدينا وكبار خريجي العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والدينية والقانونية فأصبح إعلامنا كما ترون لا يهش ولا ينش..وليس له تأثيرا ايجابيا يخدم دولتنا.. الدولة علمت وخرجت دكاترة من أرقى الجامعات في مختلف العلوم التي ذكرتها.. لكن هل استدعي منهم في برامجنا الحوارية خلال الأزمات التي نمر بها أولئك المفوهين منهم الذين يضعون النقاط على الحروف ولديهم القدرة على الإقناع في توصيل الرسالة المبتغاة للخارج والداخل معا".